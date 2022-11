Forum risorse umane | conclusa quattordicesima edizione

Settimana del Black Friday su dal 18 Novembre Si è conclusa oggi la quattordicesima edizione delumane , svoltosi nelle tre giornate del 15, 16 e 17 novembre 2022 ospitato da Phyd in Milano. L'evento si è aperto il 14 con l'anteprimalive, una serata che ha visto il contributo ......non fosse per l'aggressione russa e l'uso da parte di Mosca delleenergetiche come arma'. Così il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in collegamento con il Bloomberg Economy. ...Oltre 250 brand presenti all'undicesima edizione dell'appuntamento, svoltosi a Milano presso le Officine del Volo ...(Adnkronos) – Si è conclusa oggi la quattordicesima edizione del Forum risorse umane, svoltosi nelle tre giornate del 15, 16 e 17 novembre 2022 ospitato da Phyd in Milano. L’evento si è aperto il 14 c ...