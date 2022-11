Albania | Reja | «La prestazione c’è stata | buona gara la nostra»

(Di giovedì 17 novembre 2022) Edy, commissario tecnico dell’, ha parlato dopo la sconfitta in amichevole con l’Italia: le dichiarazioni Edyha parlato a Rai Sport dopo-Italia. LE PAROLE – «Lac’ènella ripresa. Nel primo ci hanno pressato alti, poi abbiamo cambiato per metterli in difficoltà e ce l’abbiamo fatta. Non abbiamo concretizzato, ma l’impressione è quella di aver visto una. Futuro? C’è il presidente qui, vedremo. L’importante è il bene dell’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Abrashi 5 ...6. ITALIA (3 - 4 - 3): Meret 7.5; Scalvini 6, Bonucci 5.5 (90 Pafundi s.v.), Bastoni 6; Di ...(Adnkronos) – Gol, occasioni e agonismo per 90 minuti. Albania-Italia è partita vera, non una semplice amichevole. Alla fine la spuntano gli azzurri, ma gli uomini guidati da Edy Reja, accompagnati ...Due amichevoli per dimenticare la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Inizia oggi il ciclo di sfide, tutte in trasferta, contro Albania e Austria che vede impegnata la Nazionale di ...