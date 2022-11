Ciclocross | Wout van Aert svela il proprio calendario Prima gara a fine novembre al Kortrijk X20 Trofee

(Di mercoledì 16 novembre 2022) IlX20del prossimo 26inaugurerà la stagione 2022 dipervan. Il belga si impegnerà per tutto l’inverno, l’ultima sfida che precederà il via della parentesi su strada sarà ai Mondiali di Hoogerheide (Olanda). Il portale Het Laatste Nieuws ha rivelato che il portacolori della Jumbo-Visma non ha intenzione di prendere parte alla Hulst World Cup, manifestazione in cui sono attesi il britannico Tom Pidcock e l’olandese Mathieu van der Poel. Per il temibile 28enne sono da segnalare anche gli impegni di Coppa del Mondo. Anversa, Dublino, Gavere, Zonhoven e Benidorm sono gli eventi che sembrano rientrare nel progetto dell’ex campione del mondo che oltre alla rassegna nazionale belga è atteso anche alla Zolder Superprestige di ...

