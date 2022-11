Calciomercato | non solo Samardzic | al Napoli piace un altro gioiello dell’Udinese

Calciomercato.com

GERMANIA - 3% I tedeschi, 4 volte campioni del Mondo ,hanno molti sostenitori fra gli italiani. La squadra è da sempre una delle nemiche principali della nostra Nazionale e vincendo questo ...Commenta per primouna prima volta. Anche per il ritiro in vista dei Mondiali di Italia 90 il Brasile scelse l'Italia, in quel caso Gubbio, in Umbria, mentre per il Qatar la nazionale di Tite ha puntato su Torino e ... Juve, è Scalvini l'obiettivo del 2023: il punto In queste ore il Crotone è diviso tra calcio giocato e carte bollate ... imponendo che la gara contro il Latina sia disputata a porte chiuse. Una scelta che non è stato condivisa dal club calabrese, ...Guido Angelozzi ha lanciato un messaggio alla Sampdoria in vista della sessione invernale di calciomercato. Ecco le dichiarazioni ... DICHIARAZIONI – «A gennaio non c’è tanto da fare. Chi sta giù deve ...