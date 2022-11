Amici 22 | in arrivo un nuovo provvedimento disciplinare per i ragazzi?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Unstarebbe per arrivare agli allievi di22. Il primo interessato dall’eventuale punizione sarà sicuramente Piccolo G., che per via della sua irascibilità ha causato un danno serio in Casetta. A seguire tutti gli altri, visto che dalle immagini del fattaccio si è notato chiaramente come la villetta dove vivono cantanti e ballerini disia sporca e disordinata; esattamente come lo era qualche settimana fa, quando in effetti erano stati presi dei provvedimenti.22, il gesto ingiustificabile di Piccolo G. Tutto è cominciato mentre in Casetta gli allievi di22 stavano rivedendo la puntata di domenica e Piccolo G., che non sembrava interessato, è andato a disturbare con insistenza prima Wax, poi Tommy, per chiedere ...