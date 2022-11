Rania di Giordania accoglie Silvia di Svezia | ma scivola sull’abbinamento dei colori

(Di martedì 15 novembre 2022)diè considerata tra le donne più eleganti al mondo, e tra le regine la sua unica rivale è (forse) solo Letizia di Spagna. Negli anni abbiamo ammirato il suo stile sempre impeccabile, anche nell’essere alle volte estrosa o casual, è in grado di passare dai brillanti abiti da sera, ai seri completi per le occasioni ufficiali, a jeans a t-shirt per le giornate in famiglia. Però, anche una Regina (di stile e nella realtà) come lei può sbagliare qualche mossa, e ne è la dimostrazione l’outfit scelto per il suo incontro ufficiale con un’altra Sovrana,di, in visita inin questi giorni. L’errore sta nell’abbinamento dei, per nulla coordinato, a differenza dell’altra Regina, che ha osato, ma con criterio.di ...

diin udienza dal Papa in black white (ma c'è una ragione) Ma perché re Carlo non li ha rimossi una volta per tutte La decisione di non eliminare definitivamente Harry e Andrea dalla ...È una delle teste coronate più eleganti, che sa stupirci con outfit e look chic e raffinati: stiamo parlando didi, che solo qualche mese fa ha compiuto 52 anni (e non li dimostra). La Regina, dopo l'udienza con Papa Francesco, è tornata in patria per partecipare alla seduta del parlamento, ...Eleganza allo stato puro, così potremmo definire Rania di Giordania, regina non solo di stile, dalla grande personalità. Ogni dettaglio del suo look è sempre stato votato alla formalità con un tocco ...Al Paris Peace Forum, Rania di Giordania ha colpito grazie a una camicetta di Schiaparelli con ricami che parevano delle ciocche dorate ...