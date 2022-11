E’ arrivato l’Autunno | pioggia per almeno dieci giorni da Nord a Sud

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Ciclone d’Islanda alla riscossa. Dopo aver dormito per lunghi mesi un sonno tranquillo, nei prossimiil ciclone, che staziona sulAtlantico, si approfondirà fino a valori di pressione tipici di un uragano: l’occhio del Ciclone d’Islanda potrebbe scendere sotto i 950 hPa, come un uragano di categoria 3, su una scala che va da un minimo di 1 ad un massimo di 5. Insomma, in poche parole, il Ciclone d’Islanda sarà molto potente per10e riuscirà ad inviare un treno di perturbazioni atlantiche verso l’Europa. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, precisa che molte di queste perturbazioni arriveranno anche in Italia: al momento sono previsti passaggi perturbati tra oggi e domani, poi venerdì e sabato e molto probabilmente anche la prossima settimana. E’ ...