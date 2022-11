Dov’erano le big di Serie A l’anno scorso a questo punto? Le classifiche a confronto

Leggi su rompipallone

(Di martedì 15 novembre 2022) Arrivati al primo giro di boa, forzato per via dei mondiali in Qatar, è possibile tirare le somme per quanto riguarda l’avvio di stagione delle big del campionato. Come prevedibile, c’è chi scende e chi sale rispetto alle aspettative di agosto ma, scopriamo attraverso ildelle, i rendimenti rispetto alla passata stagione. Il cammino del Napoli di Spalletti fino anon conosce degli stop mai partenopeiarrivati alla quindicesima giornata? Dando un occhio alla classifica di quel periodo è facile notare come il Napoli fosse comunque primo ma con ben 5 lunghezze in meno rispetto ai 41 punti record di quest’anno. ClassificaA 21/22 quindicesima giornata Situazione di classifica ...