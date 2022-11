Chi è Luigi Calcara | il futuro marito di Valerio Scanu

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022)si sposa con, il suo compagno. Da sempre molto riservato, è la prima volta che l’artista sardo condivide un momento così privato della sua vita e in effetti il video della proposta di matrimonio è arrivato in rete grazie ad un amico che ha ripreso la scena.si è dichiarato al suo compagno, professore universitario de La Sapienza di Roma. Con una proposta di matrimonio plateale,si dichiara anche omosessuale. Il cantante infatti non aveva mai svelato il suo orientamento sessuale pubblicamente, fino a questo momento. La proposta di matrimonio disi è inginocchiato ...