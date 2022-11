Gol | gruppo e mentalità vincente | così al Brighton cresce la De Zerbi mania

ilmattino.it

La De Zerbi mania ha raggiunto nuove vette. Ad ogni vittoria, ad ogni prestazione convincente come il 3 - 1 in casa dell'Arsenal in Carabao Cup, i tifosi del Brighton si innamorano sempre di più del ...Ma non può certo sapere che in quello stesso momento il suoapre la strada a uno degli incontri ... Vengono acquistati da personaggi ritenuti vicini ai Mujahedin Khalq ,in contrasto con la ... Osimhen vola con il Napoli: «Bel gol ma conta solo vincere» Osimhen vola con il Napoli: impatta benissimo di testa il cross di Elmas e segna il suo nono gol in campionato, decimo stagionale, l'ottavo da quando è tornato in campo ...Napoli-Udinese, festa interrotta da una telefonata improvvisa. Il retroscena del post partita lascia tutti senza parole.