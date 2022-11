Lazio | Immobile titolare dal 1' La strategia Sarri per la Juve

(Di sabato 12 novembre 2022) Una mossa per affilare le strategie per lantus.con Cirodal via nella sfida di domani sera allo Stadium. Per fronteggiare l'assalto dei bianconeri al secondo posto e soprattutto ...

Una mossa per affilare le strategie per la Juventus.con Cirodal via nella sfida di domani sera allo Stadium. Per fronteggiare l'assalto dei bianconeri al secondo posto e soprattutto per provare a dare ulteriore slancio alla classifica ...Commenta per primo Ciroaccelera i tempi per scendere in campo contro la Juventus. Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, l'attaccante biancoceleste dovrebbe rientrare dal primo minuto.Dopo l’infortunio muscolare e il ritorno in campo a Monza: per la sfida allo Stadium il bomber tornerà titolare, ...Juventus, Arkadiusz Milik è una vera e propria bestia nera per la Lazio: sono già tre i gol rifilati in carriera ai biancocelesti ...