(Di venerdì 11 novembre 2022)sempre più protagonista dell’offerta enogastronomica delche si conferma tra le regioni italiane più vocate alla viticoltura ma anche tra quelle che più stanno investendo sulle produzioni autoctone, naturali e sulla promozione delle proprie produzioni d’eccellenza anche attraverso gli appuntamenti fieristici nazionali e internazionali più importanti. In particolare, nel loro intervento all’apertura di Excellence alla Nuvola dell’Eur, è stata confermata dall’assessora all’Agricoltura delEnricae dal presidente di Arsial Mario, la partecipazione della Regione a, la fiera internazionale di Vini e Liquori in programma a Düsseldorf dal 19 al 21 marzo 2023, e quella alla prossima edizione di Vinitaly. “Possiamo con orgoglio e soddisfazione dire che ...

Italia Sera

... Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica. " E' motivo di grande soddisfazione il ritorno del Lazio a Prowein, tra le maggiori piattaforme di business per il mondo del. Una scelta ...... Enricae l'ex ministro Renato Brunetta, omaggiati di alcuni prodotti delle aziende ceriti. ... composte, derivati cosmetici, location per eventi all'aperto), Casenghi Walter (e olio), ... Vino, Onorati-Ciarla: dopo anni il Lazio torna a Prowein, riferimento del settore vitivinicolo Vino sempre più protagonista dell’offerta enogastronomica del Lazio che si conferma tra le regioni italiane più vocate alla viticoltura ma anche tra quelle che più stanno investendo sulle produzioni a ...Venerdì 11 novembre, dalle ore 16:30, le strade del centro storico della città torneranno a trasformarsi in privilegiate vie del vino. Il Distretto Urbano del ...