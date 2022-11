Statali | liquidazione con il prestito dell?Inps | anticipi a febbraio Gli interessi dovuti saranno dell?1%

, come funziona Gliricevono la loroin tempi lunghissimi. Fino a cinque anni dopo il momento in cui lasciano il lavoro per la pensione. Si tratta di una ...Firmato accordo sindacati - ministero per il rinnovo del contratto Gliricevono la loroin tempi lunghissimi. Fino a cinque anni dopo il momento in cui lasciano il lavoro per la ...ROMA – Dal 1° gennaio 2023 tutte le Amministrazioni utilizzeranno esclusivamente gli strumenti digitali per l’invio all’INPS delle informazioni utili alla liquidazione del Trattamento di ...Potrebbe quasi sembrare un paradosso. L’Inps “anticiperà” con un prestito ai dipendenti pubblici che andranno in pensione i soldi del loro Tfs, il trattamento di ...