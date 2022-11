Qui Zingonia | notiziario del 10 11

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti di. Archiviata la trasferta di Lecce, si comincia a lavorare in vista della sfida all’Inter di domenica, ultima partita prima della sosta del campionato per il Mondiale. La squadra oggi si è allenata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, sul campo per gli altri. Domani, venerdì 11 novembre, la preparazione proseguirà con un allenamento al mattino al Centro Bortolotti a porte chiuse. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Ha tirato un sospiro di sollievo il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino, assolto ieri e di nuovo al lavoro adopo 104 giorni di sospensione, ma questa sentenza è solo il primo tempo di una partita giudiziaria non completamente conclusa. Le motivazioni saranno il prossimo step,la Procura antidoping ...

Qui Zingonia, oggi seduta al mattino per i nerazzurri È tornato ad allenarsi a Zingonia anche Palomino. Hanno lavorato a parte Muriel e Zappacosta. Domani, martedì 8 novembre, è in programma, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, la rifinitura ...

Già archiviata la partita e la sconfitta contro il Napoli, l'Atalanta pensa a battere il Lecce mercoledì al Via del mare Ripresa degli allenamenti questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia.