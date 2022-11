Lavoro | il terziario fatica a reclutare nuovi lavoratori | più difficile dopo la pandemia

(Di venerdì 11 novembre 2022) Bergamo. Negli ultimi due anni, il 45% delle imprese ha ricercato nuovo personale. Non senza difficoltà: tra questi imprenditori, il 56% hato nella ricerca di profili idonei (il 35% dichiara di aver incontrato molte difficoltà). Si parla di circa 6.050 imprese del commercio, turismo e servizi. La mancanza di personale tra le imprese delè evidente ed è ormai un problema strutturale del nostro sistema economico territoriale, come emerge dalla recente ricerca di Ascom Confcommercio Bergamo. Il problema sembra essersi acuito con la: il 54% delle imprese dichiara infatti di aver incontrato maggiori difficoltà rispetto al passato. Tra i fattori pesano l’inadeguatezza delle competenze ed esperienze e gli orari di. Gli imprenditori sono alla ricerca di come essere più attrattivi attraverso la ...

