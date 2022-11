Atletica | Europei | Birmingham ospiterà l’edizione nel 2026

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) La European Athletics ha ufficializzato che saràa ospitare glidelche seguirà di due anni quella che sarà ospitata dall’Italia a Roma nel 2024. Sarà la prima volta in Gran Bretagna per la massima rassegna continentale all’aperto che si terrà nel rinnovato Alexander Stadium che di recente è stato teatro dei Commonwealth Games e che è tornato ad accogliere la tappa della Wanda Diamond League in maggio. La città inglese ha già ospitato altre manifestazione tra cui i Mondiali indoor del 2003 e del 2018, passando per gliindoor del 2007 (quelli delle tre medaglie d’oro azzurre di Howe, Legnante e Caliandro), ma non aveva mai ospitato questo evento. La decisione è stata comunicata al termine della prima giornata del Consiglio della European Athletics in corso a ...