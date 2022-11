Pronto il faccia a faccia tra Cina e Usa | tutte le spine nel fianco del rapporto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Appuntamento trae Usa. Sarà il 14 novembre prossimo il primo incontrotra il presidente cinese, Xi Jinping, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. I due capi di Stato si incontreranno a Bali, in Indonesia, alla vigilia dell'apertura del summit del G20 e discuteranno degli «sforzi per mantenere e approfondire le linee di comunicazione» tra i due Paesi e su come «gestire responsabilmente la competizione». Particolare attenzione, riferisce la Casa Bianca con una nota a firma della portavoce Karine Jean-Pierre, verrà data alle «sfide transnazionali che colpiscono la comunità internazionale», in quello che appare un riferimento indiretto alla guerra in Ucraina. L'incontro sarà il primo di persona tra i due leader da quando Biden si è insediato alla Casa Bianca, a gennaio 2021, e ...