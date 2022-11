Poste | Del Fante | in 5 anni completata la gamma dell' offerta

... è consentito il rilascio di concessioni per le coltivazioni di idrocarburi "nel tratto di mare compreso tra il 45esimo parallelo e il parallelo passante per la foceramo di Gorofiume ...Fante ha ricordato che il completamento della gamma di offerta diItaliane ha visto per ultima in ordine di tempo la fibra, che ha fatto il suo esordio sul mercato nel 2021, e la nuova ...Roma, 10 nov. (askanews) - Palazzo Taverna a Roma è stato il teatro per il "Tourism & Sustainability Forum" in cui esperti hanno affrontato tematiche legate alla sostenibilità nel turismo in modo tras ...Nel nuovo decreto Aiuti, che verrà discusso in Consiglio dei ministri, è stata inserita la norma che sblocca le trivellazioni, per la ricerca di ...