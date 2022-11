Ordine Commercialisti Como | Concorso per 1 Impiegato

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’dei Dottorie degli Esperti Contabili diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeAmministrativo, per attività di segreteria, categoria B1. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi comunica che é indettopubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di, categoria giuridica B1, da destinare all'attività di segreteria dell'ente. Requisiti ed Invio della Domanda Per l'ammissione alé richiesto il diploma di maturità. La domanda dovrà pervenire, corredata dei documenti prescritti, entro il trentesimo ...