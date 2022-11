In arrivo dispositivo salvavita per la sicurezza nei cantieri della Nautica

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 10 novembre 2022) Novità sullanei. Come in edilizia, chi lavora sulle barche potrà essere assicurato con una linea vita: si tratta di un brevetto di Film Safety on Board, azienda di Pontremoli, che è stato presentato ieri a La Spezia in occasione del seminario dedicato a “Salute enei luoghi di lavoro nell’ambito marittimo,stico e portuale”, organizzato da Cna La Spezia nella sedeCamera di Commercio. Obiettivo è stato quello di indirizzare gli operatori del settore verso una sensibilizzazione sempre maggiore e l’adozione di misure sempre più moderne, ma anche verso una formazione e informazione che garantisca ambienti lavorativi più sicuri. L’incontro per lanellaAll’evento ...