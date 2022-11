Ultime Notizie – Inter-Bologna 6-1 | nerazzurri al terzo posto

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’travolge ilper 6-1 nel match valido per la 14esima giornata di Serie A 2022-2023. I, in svantaggio in avvio, ribaltano il risultato già nel primo tempo e dilagano nella ripresa. La vittoria permette alla formazione di Inzaghi di salire a 27 punti agganciando l’Atalanta e la Lazio, che deve ancora giocare. Ilrimane a 16. Gli emiliani finiscono k.o. nel match aperto dalla rete di Lykogiannis. Il tiro di Orsolini colpisce il greco, la traiettoria inganna Onana e ilè avanti 1-0 al 22?. L’incassa il colpo, riparte e pareggia subito. Al 26? Dzeko pennella un destro al volo dal limite dell’area, palla nell’angolo e 1-1. Il sorpasso arriva al 36?. Lautaro si procura con astuzia una punizione dal limite, Dimarco ringrazia e fa centro con un ...

Su Ita "avete visto quello che è accaduto nelleore. Quando qualcuno di noi aveva espresso delle perplessità su come si stava procedendo non aveva completamente torto, ci stiamo lavorando", ...L'Ue chiede lo sbarco immediato, nel più vicino luogo di sicurezza, di tutte le persone soccorse che si trovano a bordo della Ocean Viking: la situazione è critica e deve essere affrontata con urgenza. Ucraina ultime notizie. Mosca ordina alle truppe russe di ritirarsi da Kherson NEXT GEN FINALS - Nel secondo match contro lo svizzero Dominic Stricker il tennista carrarino si inventa il controsmash di rovescio: punto da incorniciare ...Changpeng Zhao potrebbe rinunciare all’acquisto della piattaforma dopo aver visto i conti. Silvergate crolla in borsa a causa dell'alleanza con la cripto borsa Usa al collasso Il fallimento di Ftx, la ...