I Wonder Pictures ha diffuso il trailer italiano ufficiale di, diretto da Darren Aronofsky con un eccezionale Brandan Fraser. Dopo il grande successo di pubblico e critica alla 79 ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove è ...Tra circa un mese arriverà nei cinema anche, presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Leggi anche la trilogia di Roe: tutto sui romanzi di Daninseries E per quanto riguarda il ...Namibia: The Mineworkers Union of Namibia (MUN) and Cheetah Cement yesterday reached a wage agreement to end a strike that has crippled the company’s Otjiwarongo plant for the past three months. A ...It was produced by Elisa Pangsaeng (Yukon Blond, Kinnie Starr, Said the Whale), and its visuals are Kimmortal's own work. "I wanted to work with Elisa Pangsaeng and showed her about 10 of my songs," ...