Qatar 2022 | l’elenco dei 26 convocati della Svizzera

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il ct Murat Yakin ha diramatodei 26che parteciperanno al Mondialein, al via tra pochi giorni. Gli elvetici si sono qualificati alla fase finalecompetizione per la 12^ volta, la quinta consecutiva. Nelle ultime due partecipazioni si sono fermati agli ottavi di finale, mentre il risultato massimo è l’approdo ai quarti nelle edizioni 1934, 1938 e 1954. Gli elvetici hanno ottenuto il pass per la rassegna inchiudendo il girone di qualificazione al primo posto, a discapito dell’Italia. Nel gruppo G affronteranno Brasile, Serbia e Camerun: curiosamente, come quattro anni fa in Russia, il sorteggio ha riproposto nello stesso girone dei rossocrociati sia la Seleção che i serbi. La ...

