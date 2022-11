Anna Falchi pranzo con il nuovo compagno e i figli | la famiglia è già allargata e felice

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una Fregene con laa, ile il secondoo di lui eesce allo scoperto, mostra come il suoamore la sta facendo sognare.e Walter Rodinò hanno iniziato a frequentarsi in estate sembra che tutto proceda davvero a gonfie vele. Ilimportante legame è arrivato dopo la rottura della conduttrice con Andrea Ruggeri, dopo una storia d’amore durata davvero tanti anni e finita con i tentativi di una convivenza che li ha portati all’addio dopo ben 11 anni. Sembra che non si siano lasciati in ottimi rapporti ma è ormai acqua passata, adessoapparee a giudicare dalle foto pubblicate dalla rivista Chi ...