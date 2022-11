Rifiuti a Roma | Gualtieri | “Ok piano entro novembre” Cosa prevede

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – “Sulla base dei poteri commissariali ho redatto e presentato il nuovodi, che è stato sottoposto a Vas e che sarà approvato definitivamente. Ilconsentirà di rendere finalmenteautonoma per il trattamento delle diverse filiere deipermettendo di aumentare il riciclo e il recupero energetico, di risparmiare ingenti risorse e di abbattere di oltre il 90% le emissioni di CO2, portando il conferimento in discarica dal 30% al 3%’’. Lo ha detto il sindaco di, Roberto, nel 1 ‘Rapporto alla città’ all’Auditorium. Il “2 impianti di selezione delle frazioni secche, 2 biodigestori anaerobici e 1 ...

... l'utilizzo di energie rinnovabili, le azioni contro lo spreco alimentare e lo zero. In ... Pescara - Nole; Pieve San Giacomo - Osteria del Miglio 2.10; Pompei - Casa Gallo:- Osteria della ...Il sindaco: "La città sarà autonoma. Entro fine 2023 apertura cantiere termovalorizzatore" "Sulla base dei poteri commissariali ho redatto e presentato il nuovo pianodi, che è stato sottoposto a Vas e che sarà approvato definitivamente entro novembre . Il piano consentirà di rendere finalmenteautonoma per il trattamento delle diverse filiere dei ...