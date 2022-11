Midterm | cosa sono le elezioni di metà mandato degli Stati Uniti

Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisista accadendo alle Borse, qual è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento quotidiano con la redazione Finanza e Risparmio che ...Gli Stati Uniti rinnovano il congresso, repubblicani verso la riconquista della Camera. Le battaglie per il Senato. L'appello di Biden: 'Difendiamo la democrazia'. Trump verso la ...Qui ci si contende il seggio di Pat Toomey, repubblicano che votò a favore dell’impeachment di Trump e non si ripresenta. Al suo posto corre il trumpiano Mehmet Oz, 64 anni, cardiochirurgo di origine ...Ogni 4 anni i cittadini americani sono chiamati alle urne per rinnovare le due camere del Congresso. Ecco cosa sono e come si svolgono le ...