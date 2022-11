COP27 | il rapporto sul clima 2022 evidenzia dati preoccupanti

Leggi su quifinanza

(Di martedì 8 novembre 2022) I ghiacci si stanno sciogliendo e sta piovendo in Groenlandia anziché nevicare. Il livello dei mari sta crescendo e diventa anche più caldo. Nel Mediterraneo pioverà meno e le temperature in Europa aumenteranno in dalle emissioni di gas serra. Sono questi alcuni deirilevanti del report della World Meteorological Organization presentato in occasione dellache si sta svolgendo a Sharm-El Sheikh, in Egitto. Ilsuldell’Organizzazione meteorologica mondiale fotografa i pericoli per l’uomo e mette a fuoco i punti critici che rappresentano un serio rischio per il nostro pianeta e la salute delle persona. Temperature Gli ultimi anni sono stati i più caldi registrati finora, a causa delle crescenti concentrazioni di gas serra e del calore accumulato nel mare. Secondo il...