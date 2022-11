Amarcord Lecce Atalanta | il match della svolta del 2001 targata Doni e Rossini

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 novembre 2022) La vittoriarisalita definitiva dell’die Vavassori: contro ilcominciò la vera stagione nerazzurra Esistono vari, poi ci sono quelle partite che scaturiscono una vera e propria. Si pensa alla sfida contro il Napoli nel 2016 o quella di Verona nel 2018, e fu così anche per l’di Vavassori nel lontano/2002 con il. Per capire bene quelbisogna fare una premessa: i nerazzurri sono passati dai sogni estivi vista la campagna acquisti (su tutti l’arrivo del duo Comandini Saudati) alla contestazione. La sconfitta interna contro l’Udinese per 5-1 scalda parecchio gli animitifoseria: presente sì, ma comunque ...