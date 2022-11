Donovan Mitchell non è mai stato così forte

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dopo la notizia dello scambio tra gli Utah Jazz e i Cleveland Cavaliers che ha portatoin Ohio, era lecito chiedersi con quale atteggiamento si sarebbe presentato il tre volte All-Star. D’altronde le sue ultime apparizioni con la maglia dei Jazz erano state preoccupanti dal punto di vista dell’atteggiamento prima ancora che del rendimento in campo, sembrando pronto a chiudere i conti con i Dallas Mavericks il prima possibile pur di lasciare Salt Lake City. Ancora gridano vendetta i soli 9 punti realizzati in gara-5 a Dallas, con la serie in parità sul 2-2, in cui ha chiuso con -38 di plus-minus in meno di 32 minuti, lui che in carriera ai playoff viaggia oltre i 28 punti di media (il settimo migliore nella storia della NBA tra quelli qualificati). E le voci sulla sua volontà di andarsene dallo Utah per spostarsi in un posto più in ...