Ucraina | Mosca ripristina la statua di Lenin a Melitopol

(Di domenica 6 novembre 2022)ha annunciato cheladinella città dell’. Ladel leader bolscevico era stata rimossa in tutta l’dopo la rivoluzione del 2014 che ha rovesciato il regime sostenuto daladinella cittàha riferito di aver riportato una

...e il rilancio delle energie fossili quali conseguenze dirette del conflitto tra Russia e. ... Più della quota di importazioni che l'anno scorso è arrivata dae che ora si è costretti a ...La guerra inregistra nuovi tentativi diplomatici: sono gli americani, secondo il Washington Post, a ...il leader di Kiev a non rifiutare pubblicamente il solo concetto di negoziati con. ...Non si placa la tensione tra Russia e Ucraina, con Mosca che continua a bombardare le città dell'Est e del Sud del Paese. In particolare, nelle scorse ore missili sono stati lanciati Zaporizhzhia, ...Sindaco: Kiev potrebbe restare senza acqua, luce e riscaldamento Kiev rischia di restare senza elettricita', acqua e riscaldamento. Lo ha detto il sindaco della capitale ucraina… Leggi ...