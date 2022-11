Walace | ladri in casa durante Udinese-Lecce | bottino di circa 200mila euro

Durante Udinese Lecce deisono entrati in casa di, svaligiandola: bottino da almeno 200 mila euro Brutta avventura per, centrocampista dell'Udinese. Durante la partita contro il Lecce, deisi sono ...Colpo, ieri sera, a casa del centrocampista dell'UdineseSouza. Isi sono introdotti nella villetta del bianconero forzando la porta d'ingresso e hanno rubato diversi orologi di valore e abiti griffati. Complessivamente il valore degli oggetti ...Rientro amaro per Walace, centrocampista dell’ Udinese. Mentre era impegnato nell’anticipo del venerdì della 13esima giornata di campionato contro il Lecce, alcuni ladri sono entrati nella sua abitazi ...Brutta disavventura per Walace dell'Udinese, al rientro a casa ha trovato la casa svaligiata dai ladri: rubati abiti griffati, gioielli e orologi.