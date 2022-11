Inter | Gazzetta | “Lautaro deve essere il protagonista”

Leggi su seriea24

(Di sabato 5 novembre 2022)- Come riporta lala squadradavvero contare su tutta la rosa, ma non solo per la Juventus. “Toro in vetrina Perinizia il mese della verità: con l’Argentina punta al sogno Mondiale, nell’ultima partecipazione dell’amico e mito Leo Messi. E lui, alla prima partecipazione, vuole lasciare il segno. Il Toro è in salute: tre gol nelle ultime tre uscite di A, doppietta a Firenze, nell’ultima trasferta nerazzurra. E domani si torna a giocare lontano da San Siro, in uno stadio che finora ha sorriso poco al 10 argentino: la Juve è la squadra contro cui ha giocato di più da quando è in Italia e anche quella contro cui ha alzato gli ultimi due trofei nella passata stagione, ma allo Stadium non ha mai trovato il gol, e neanche contro la Juve in A. ...