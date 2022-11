Niente striscioni e tamburi per l' Inter | pugno di ferro dopo il caso Boiocchi

o bandiere, né megafoni e tamburi. Sarà una curva spoglia e 'silenziata' quella dell'Inter, nel prossimo match casalingo, in programma mercoledì 9 novembre a San Siro, contro il ...... stop a tamburi ,, megafoni e bandiere in curva' e poi: 'Solito provvedimento all'italiana, un colpo al cerchio ed uno alla botte. Paese che non potrà mai cambiare' e anche: '...GUARDA ANCHE: Ultras, sai il vero significato del termine Curva Nord Inter: niente striscioni, bandiere, megafoni e tamburi In considerazione di quanto verificatosi, il Gos, Gruppo Operativo di ...Dopo lo svuotamento della curva nord dell'Inter sabato scorso, a seguito delle pressioni degli ultrà che avevano appreso della morte del capo Vittorio Boiocchi, la Questura ha deciso che il 9 novembre ...