La Ue e i migranti sulle ong | «Salvare vite  in mare è dovere morale e obbligo legale» Meloni | «In Europa avremo una voce forte»

(Di giovedì 3 novembre 2022) La Commissione e le tre navi ong che hanno chiesto l’accesso ai porti italiani: il meccanismo temporaneo di solidarietà può essere utilizzato per ridistribuire le persone soccorse in

...dei- l'intesa è stata raggiunta nel giugno scorso da 18 Stati membri tra cui anche la Germania - può essere utilizzato anche per ridistribuire ial momento bloccatinavi al ...... Anita Hipper, rispondendo alle domande dei giornalistitre navi di Ong nel Mediterraneo che stanno cercando un porto in Italia o in Francia dove sbarcare circa 1.000irregolari ...La costa jonica calabrese si conferma, ancora una volta, tra le mete predilette dei trafficanti di vite umane La costa jonica calabrese si conferma, ancora una volta, tra le mete predilette dei traffi ...Migranti, situazione difficile per tre navi nel Mediterraneo che hanno complessivamente a bordo quasi mille persone Mediterranea Saving Humans che lancia un appello al premier Giorgia Meloni e ...