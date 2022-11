Justine Mattera | il salotto si fa bollente | prova a coprirsi ma non ci riesce

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La sua bellezza è sicuramente più unica che rara;sa esattamente come mandare fuori di testa l’intero popolo del web. Nel parlare didobbiamo menzionare, per forza di cose, il discorso relativo agli studi; sappiamo, infatti, che dopo aver ottenuto la laurea in letteratura italiana ed inglese alla Stanford University, prende la decisione di trasferirsi a Firenze con l’obiettivo di andarsi a specializzare in lingua e letteratura italiana e storia dell’arte. Non possiamo non citare il fatto che, per un periodo, lavorò come modella e cubista e in una di queste occasioni è stata notata da Joe T. Vannelli. InstagramSudobbiamo dire, per forza di cose, la passione incredibile per lo sport; per lei l’attività fisica ha una grande importanza e, ...