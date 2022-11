‘Bucarest Polvere e sangue’ | il libro di Margo Rejmer è un viaggio nella rivoluzione incompiuta della Romania

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Alla luce del sole ci sono i grandi palazzi sorti sulle ceneri dei vecchi quartieri residenziali, i viali esagerati, lo sfarzo quasi oscenoCasa del Popolo. Nel cuore degli abitanti di Bucarest, invece, rimangono le ferite mai rimarginate, i traumi mai superati per quella“che non c’è mai stata”. Bucarest.e sangue (Keller Editore, 18,5 euro) diè un reportage nell’anima dei cittadinicapitale romena, unimmersi in un passato mai cancellato e che torna, inesorabile, nei ricordi, nelle espressioni e nei dialoghi, anche quelli taciuti, di chi ha vissuto ladal 1967 al 1989, nell’epoca del sanguinario Nicolae Ceau?escu. Ildi, che nelle sue pagine ...