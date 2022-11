ATA | domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA Interpelli

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2022/23 si verificano glinazionali agliche voglianoil ruolo di. Ecco alcune delle domande aperte con relativa scadenza per la presentazione della. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Quindi con il CCNL scuola 2019 - 2021 è probabile un intervento chiarificatore sui criteri di mobilità per i docenti e glin. 3 Nella legge di bilancio 2023 ci sarà qualche risorsa per ...Chi può presentare lapersonale docente ed educativo personalepersonale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica Per quali corsi possono essere ... Graduatorie ATA terza fascia: nell’aggiornamento 2024 sarà possibile inserire altro titolo di accesso, purché si possieda entro la scadenza delle domande