Perché Novak Djokovic giocherà le Atp Finals di Torino? Ecco il regolamento

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022)le Atpdipur senza rientrare tra i migliori otto della Race? Questa la domanda che in molti (appassionati di tennis o semplici curiosi) si pongono, a poche settimane dal torneo riservato ai migliori giocatori del 2022. Il serbo è infatti già qualificato da settimane nonostante sia virtualmente numero 10 della Race. Andiamo dunque a guardare ile spiegare come mai l’ex numero uno del mondo è già certo di un posto a. Cosa dice il? I criteri per qualificarsi alle ATPsono i seguenti: I giocatori che finiscono la stagione classificati tra i primi 7 si qualificano automaticamente L’ottavo posto è riservato a un giocatore che ha vinto un ...