Manganiello spiega alla Lazio il giallo a Milinkovic e sbaglia l’interpretazione del regolamento

(Di martedì 1 novembre 2022) Ieri il presidente della, Claudio Lotito, si è intrattenuto con il numero uno dell’Aia, Alfredo Trentalange. Al termine del Consiglio federale ha voluto parlargli un attimo, con ogni probabilità il tema del dialogo è stato il cartellinosventolato dall’arbitroall’indirizzo di-Savic, che, già diffidato, ora salterà il derby romano. Una cosa che ha fatto imbestialire l’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, ma in generale tutto il club. Il Corriere dello Sport scrive: “Lasi sente accerchiata e danneggiata. Va così dall’inizio del campionato, basterebbe controllare il rapporto tra falli commessi e cartellini sventolati, ma il caso legato a, oltre a far saltare i nervisquadra di Sarri, ha prodotto un danno ...

