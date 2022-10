Incidente mortale in provincia di Reggio Emilia | una famiglia devastata | Quattro vittime | tre sono bambini

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Gravissimosulle strade di: 4 morti e un ferito grave e il bilancio di un urto violentissimo contro una casa abbandonata. Gli inquirenti in queste oreoccupati a ricostruire le dinamiche dell’. Una domenica tranquilla, come tante altre, si è trasformata in una tragedia per unaindiL'articoloindi: una, treNewNotizie.it.

Le dinamiche dell'al momento restano poco chiare. L'automobile su cui viaggiavano l'uomo, la donna e i tre bambini sarebbe finita fuori strada dopo aver perso il controllo della vettura una ...È stato arrestato e per omicidio volontario : una tragedia scaturita da una lite al semaforo. Per l'di Montello , in provincia di Bergamo , in cui è morto Walter Angelo Monguzzi, 55 anni, è stato arrestato un uomo di 49 anni, incensurato . Secondo quanto ricostruito finora dai ...Incidente mortale a Piazza Armerina, in provincia di Enna. La vittima è Calogero Presti, carpentiere di 65 anni. L’uomo alla guida della propria Fiat Punto, ieri sera, è finito contro il guardrail del ...È stato arrestato e per omicidio volontario: una tragedia scaturita da una lite al semaforo. Per l’incidente mortale di Montello, in provincia di Bergamo, in cui è morto Walter Angelo Monguzzi, 55 ann ...