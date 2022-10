Fissata la data dei funerali di Sergio A Reino sarà lutto cittadino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTutto l’Alto Tammaro ed in particolare la comunità diè ancora attonita e stordita dalla brutta notizia giunta domenica mattina. La prematura scomparsa in un sinistro stradale del 32enneVirgilio (leggi qui) è un dolore ancora forte e per il quale è incalcolabile il tempo che servirà a rimarginare la ferita. Giovedì 3 novembre, proprio nel giorno a seguire la commemorazione dei Santi, si terrà il funerale del giovane reinese. Le esequie si terranno presso la Chiesa dell’Annunziata alle ore 16. Mentre il Comune, con il Sindaco Antonio Calzone, ha inteso proclamare ilproprio per onorare al meglio una giovane vita spezzata nel momento più bello della vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.