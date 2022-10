Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Gli eventi datati 31Domenica 311982, ottava giornata. La Roma scendeva in campo all’Olimpico contro il Pisa una settimana dopo la sconfitta di Torino, con la Juventus che aveva ridotto il distacco a un punto. Nella Capitale i toscani andarono in vantaggio con Todesco e gli uomini di Liedholm incapaci di reagire fino all’intervallo. “Ci siamo guardati negli occhi riuscendo a rimontare quella partita”, disse Aldo Maldera ai microfono di ‘Sfide’ in una puntata dell’inverno 2001 dedicata al secondo scudetto della storia giallorossa. E proprio il terzino sinistro sigillò la rimonta romanista, siglando la prima rete con il club di Trigoria. Ma non solo, considerato che si era procurato il penalty del momentaneo pareggio e un suo tiro respinto dal portiere avversario propiziò il sorpasso. Quel dì -la Vecchia Signora pareggiò- realizzava il ...