Napoli | il curioso caso delle partite ”per Maradona” | tre vittorie uguali

(Di domenica 30 ottobre 2022) In occasione del 62esimo compleanno postumo di Diego Armando, è andato in scena nel prepartita contro il Sassuolo lo spettacolo musicale del rapper napoletano Clementino, con tanto di giro di campo della statua creata in onore del Pibe de oro. Diego(via Getty Images), la partita “in onore di” finisce sempre 4-0 Sussegue poi lo spettacolo in campo dei ragazzi di Spalletti per 4-0 contro i neroverdi, con la tripletta di Osimhen e gol di Kvara a chiudere la pratica. Lo stesso risultato è stato ottenuto in occasione del primo giro della statua di Diego esattamente un anno fa ai danni della Lazio con gol di Zielinski, doppio timbro di Mertens, e Ruiz nel finale. Ma non è tutto, poiché il medesimo risultato è arrivato anche in occasione della prima gara dopo la morte di ...

