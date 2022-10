Il Daily Mail | «Gli hacker sono entrati nel telefono di Liz Truss quando era ministra degli Esteri Johnson sapeva tutto»

Leggi su open.online

(Di domenica 30 ottobre 2022) Sembra che a Lizsia sfuggito il controllo non solo del suo governo, durato meno di una lattuga, ma anche del suo. Il dispositivo sarebbe stato infattiato da «agenti sospettati di lavorare per il Cremlino»era ancora. Lo rivela, citando fonti anonime. La testata aggiunge che «le cyber-spie» avrebbero ottenuto l’accesso a dettagli top-secret dei negoziati con gli alleati internazionali. Oltre ai messaggi privati scambiati con l’amico intimo di, Kwasi Kwarteng, in seguito divenuto ministro delle finanze. Tra le informazioni ottenute, rientrerebbero «discussioni altamente sensibili» riguardo la guerra in Ucraina. Gli ...