DIRETTA Torino-Milan | segui la partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di domenica 30 ottobre 2022) Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Olimpico scendono in campo iled il. La vittoria del Napoli ha lanciato gli azzurri ancora in avanti in classifica. La squadra di Spalletti è una capolista ancora più solitaria in queste ore, e cosi i tifosi delsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.