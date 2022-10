Torino-Milan verso il tutto esaurito | ma sarà un vero e proprio esodo rossonero

Il tecnico delIvan Juric ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro ilvalida per la 12° giornata della Serie A 2022/2023. lha pareggiato (0 - 0) nell'ultima sfida di Serie A contro il, dopo aver collezionato quattro sconfitte senza mai realizzare un ...Da quando l'ex attaccante del Chelsea è nella Capitale ha sfruttato quattro assist vincenti del capitano, contro, Leicester,e Helsinki. Anche grazie al contributo di Pellegrini, Abraham ...Il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro il Torino, ha parlato dei granata, di Juric e della partita in generale. Queste le sue dichiarazioni. Su Juric: ...E' un Milan che potrebbe optare per qualche cambio di formazione quello che domenica sera affronterà il Torino,... Il Torino FC ha reso noto sul suo sito ufficiale, di aver acquisito, a titolo definit ...