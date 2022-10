Variante Cerberus | perché se ne parla ' Nuova ondata Covid a novembre' - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La mutazione del Sars - Cov2 BQ1.1 appartiene al ceppo Omcron 5 ma è più capace di sfuggire ai vaccini. 'In Italia già al 10 - 15%, non un buon ...

La mutazione del Sars - Cov2 BQ1.1 appartiene al ceppo Omcron 5 ma è più capace di sfuggire ai vaccini. 'In Italia già al 10 - 15%, non un buon ......ndr) prevede che laBQ1 e la sua sottovariante BQ1.1 diventeranno i ceppi dominanti da metà novembre all'inizio di dicembre". Poco o nulla si sa sulle sottovarianti, ribattezzate ''...Secondo Roberto Cauda, direttore UOC Malattie infettive Fondazione Policlinico Universitario AgostinoGemelli IRCCS ...Rilevato in provincia di Ancona, in Italia si stima una diffusione attorno al 5%. La variante del Covid avrebbe una rilevante capacità di sfuggire alla risposta immunitaria, ma l'infezione non sarebbe ...