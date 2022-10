Miriam Leone senza trucco | Mostrarsi senza filtri e imperfetti è magico

condivide sui social con i follower uno scatto al naturale che catture tutte le imperfezioni, anche se... i fan non condividono appieno e scrivono: 'Ma quali imperfezioni, sei perfetta ...... il film distribuito da Vision Distribution e interpretato dai pluripremiati Edoardo Leo e(dal 10 novembre), Diabolik - Ginko all'attacco!, il film dei Manetti Bros distribuito da 01 ...Miriam Leone non ha paura di mostrarsi senza trucco e lo ha dimostrato di recente sui social. Non si è limitata a rivelare il suo aspetto in versione acqua e sapone, ha anche celebrato la… Leggi ...Miriam Leone al naturale su Instagram. L'ex Miss Italia ha voluto lanciare un messaggio di body positivity sul suo profilo social: ha condiviso una foto senza trucco appena sveglia, al ...