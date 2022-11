Il programma di manutenzione di ponti e viadotti nella rete viaria italiana

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ie inon solo appartengono ad una categoria di infrastrutture essenziali ma sono insostituibili. Difficilmente risulta possibile scollinare da un versante ad un altro o oltrepassare un fiume della portata, magari, del Po senza l’aiuto di una strada o di un ponte che permettono il facile attraversamento. Queste giunzioni fondamentali della nostrahanno bisogno di rimanere sempre giovani ed il tocco alla Dorian Gray lo dà lacostante. Le linee guida per fare un buon lavoro ci sono e sono state redatte partendo da una classificazione dello stato dell’opera e del suo grado di mantenimento. Si parte dal “livello 0”, rappresentato dal censimento delle opere esistenti, per poi salire in base al grado di approfondimento. In crescendo, il “livello 1” prevede ispezioni ...

Ti Consiglio

" C ompito della minoranza consigliare è anche quello di sollecitare l'attuazione del" ...a parte)" Insieme per Caramagna sottolinea come alcuni dei piccoli interventi disono ...Rapolano Terme,in via Fratelli Bandiera. I lavori di AdF sono ingiovedì 3 novembre dalle 9 alle 12 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell'erogazione di acqua ... Veneto: corso gratuito Manutenzione del verde e florovivaismo, rivolto a disoccupati Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Manutenzioni sulla rete idrica tra Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni e Siena. I lavori di A ...Sono in programma lavori di manutenzione straordinaria giovedì 3 novembre dalle 8 alle 12 nel Comune di Orvieto.