Con l' aiuto del cielo | data d' uscita | trama e cast della nuova fiction Mediaset

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 28 ottobre 2022)punterà ancora una volta su unafrancese per la prima serata. Dopo Solo uno sguardo, La Mantide e Un'altra verità, su Canale 5 arriverà presto la serie Con l'del. Un poliziesco in cui una particolare e stramba coppia sarà chiamata ad indagare su delitti e misteri. Vediamo tutto ciò che c'è da sapere su questaserie francese. Con l'deld'inizio e numero puntateCon l'del, la serie francese che in patria ha riscosso enorme successo, arriverà su Canale 5 il prossimo 22 novembre. Inizialmente era prevista per l'11 novembre, ovvero subito dopo la conclusione di ...